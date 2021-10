https://fr.sputniknews.com/20211028/pekin-appelle-a-maintenir-la-paix-et-la-stabilite-en-mer-de-chine-meridionale-1052358366.html

Pékin appelle à maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale

Pékin appelle à maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale

Le gouvernement chinois a appelé mercredi à maintenir la paix, la stabilité et la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale aux intérêts... 28.10.2021, Sputnik France

Le Premier ministre chinois, Li Keqiang M. Li, a fait souligner que lors de sa participation au 16e Sommet de l'Asie de l'Est que la Chine est le plus grand échangeur mondial de marchandises et que plus de 60 % de son commerce de marchandises passe par la mer de Chine méridionale.En tant que partie à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS), la Chine a toujours travaillé avec les pays de l'ASEAN pour traiter correctement la question de la mer de Chine méridionale sur la base du respect mutuel et conformément aux lois internationales, y compris l'UNCLOS, et à la lumière des réalités régionales, a-t-il dit.Le PM chinois a souligné que les efforts des pays de la région pour maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale doivent être respectés, et a exprimé l'espoir de voir toutes les parties soutenir les pays de la région pour faire de la mer de Chine méridionale une mer de paix, d'amitié et de coopération.

