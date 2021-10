https://fr.sputniknews.com/20211028/pekin-appelle-au-renforcement-de-la-connectivite-et-du-dialogue-avec-leurope-1052358494.html

Pékin appelle au renforcement de la connectivité et du dialogue avec l'Europe

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue de sa rencontre avec son homologue grec Nikos Dendias, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. M. Wang a tenu à souligner qu'il existe un énorme potentiel et de grandes perspectives d'avenir pour la connectivité entre la Chine et l'Europe", évoquant notamment le port du Pirée comme un excellent exemple de coopération entre les deux pays.Le responsable chinois a appelé à des efforts concertés pour élargir le dialogue entre la Chine et l'Europe, qui représentent respectivement les civilisations orientale et occidentale."Face à un monde plein d'incertitudes et d'instabilité, la Chine et l'Europe doivent renforcer leur dialogue et leur communication, promouvoir la compréhension et la confiance mutuelle, dissiper les doutes et les malentendus, et consolider les fondations politiques de leur relations sur la base du principe d'une seule Chine", a-t-il ajouté.La Grèce est la première étape de la tournée européenne de M. Wang, qui se rendra également en Serbie, en Albanie et en Italie cette semaine.

