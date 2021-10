https://fr.sputniknews.com/20211028/totalenergies-forte-hausse-au-t3-le-prix-du-gaz-devrait-rester-eleve-1052362297.html

TotalEnergies: forte hausse au T3, le prix du gaz devrait rester élevé

TotalEnergies a publié jeudi des résultats en très forte hausse au titre du troisième trimestre 2021, grâce au renchérissement des hydrocarbures, et a dit... 28.10.2021, Sputnik France

Le groupe pétrolier, qui se développe offensivement dans l'électricité et les énergies renouvelables, a également annoncé que sa production devrait s'établir entre 2,85 et 2,9 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) au quatrième trimestre, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis le deuxième trimestre 2020.TotalEnergies a enregistré au troisième trimestre un résultat net ajusté de 4,8 milliards de dollars (contre 848 millions au T3 2020) et un Ebitda ajusté de 11,2 milliards (multiplié par 2,1), avec une production de 2,814 Mbep/j (+4%).Le groupe a confirmé son intention de procéder à 1,5 milliard de dollars de rachats d'actions au quatrième trimestre en raison des prix élevés des hydrocarbures.

