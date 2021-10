https://fr.sputniknews.com/20211028/violences-urbaines-a-alencon-gerald-darmanin-accuse-marine-le-pen-de-mentir-1052373019.html

Violences urbaines à Alençon: Gérald Darmanin accuse Marine Le Pen de "mentir"

Violences urbaines à Alençon: Gérald Darmanin accuse Marine Le Pen de "mentir"

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a accusé jeudi 28 octobre Marine Le Pen de "mentir" en avançant qu'il n'y avait pas eu d'interpellation à Alençon... 28.10.2021, Sputnik France

"Dire qu'il n'y a pas eu d'interpellation, c'est d'abord mentir sur ce dossier", a-t-il déclaré devant la presse, en marge d'une visite à Sarre-Union.Estimant que la candidate du Rassemblement national à la présidentielle voulait "manifestement gêner le travail des policiers", Gérald Darmanin l'a appelée à ne pas prendre "en otage les policiers et les opérations de police"."En faisant ce genre de déplacement et de déclarations, c'est non seulement une insulte aux policiers et aux gendarmes qui risquent leur vie tous les jours mais c'est, en plus, empêcher les opérations de police", a-t-il insisté, jugeant l'attitude de la candidate du RN "particulièrement irresponsable"."Madame Le Pen ne connaît pas ses dossiers", a ajouté Gérald Darmanin, estimant "qu'elle [était] dans une course à l'échalote à l'extrême droite avec Monsieur Zemmour" et pouvait "se permettre de dire, encore une fois, n'importe quoi".Lors d'un déplacement à Alençon, où 13 véhicules ont été incendiés et des policiers ont été la cible de tirs de mortiers d'artifice dans la nuit de mardi à mercredi, Marine Le Pen avait estimé un peu plus tôt jeudi que "le problème n'[était] pas policier mais politique", dénonçant "le laxisme des politiques".

