Facebook change de nom et devient Meta

© AP Photo / Tony Avelar

Selon Zuckerberg, les utilisateurs du métaverse pourront jouer aux échecs ou au basket-ball avec des personnes qui se trouveront dans un autre pays, et les employés en télétravail pourront communiquer avec leurs collègues au bureau comme s’ils étaient dans la même pièce. On pourra utiliser les mains et la voix pour effectuer des commandes dans le métaverse. En outre, les utilisateurs de ce nouveau méga-univers pourront créer des messages par la force de la pensée.