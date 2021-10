Les participants arrivent au sommet du G20 à Rome

© Sputnik . Pavel Bednyakov

Le G20 est une groupe unique représentant les trois quarts de la population mondiale et 85% du PNB mondial, et donc le format le plus représentatif de l’interaction internationale. Il a été créé à l’initiative des États-Unis et du Canada lors du sommet du G8 du 26 septembre 1999, en tant que réunion annuelle des ministres des Finances des 19 pays les plus développés et de l’UE. Le premier sommet du G20 s’est tenu en 2008 et a reçu le surnom de "sommet anti-crise" car il a abordé les questions liées à la crise financière mondiale.