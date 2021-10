https://fr.sputniknews.com/20211029/au-mali-le-changement-climatique-impose-des-conditions-de-vie-a-la-limite-du-supportable-1052378072.html

Au Mali, le changement climatique impose des conditions de vie à la limite du supportable

Au Mali, le changement climatique impose des conditions de vie à la limite du supportable

Le changement climatique se fait sentir partout dans le monde, mais au Mali, où sévit un conflit dévastateur depuis près de dix ans, il impose à d'innombrables... 29.10.2021, Sputnik France

2021-10-29T12:54+0200

2021-10-29T12:54+0200

2021-10-29T12:54+0200

afrique

mali

réchauffement climatique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103769/52/1037695250_0:153:1632:1071_1920x0_80_0_0_f346f3c11006ca1670c7a885b2ffef21.jpg

Dans une déclaration à l'approche de la COP26 et à l'issue de la visite qu'il a effectuée au Mali, le directeur général du CICR, Robert Mardini, a laissé entendre qu'alors que les dirigeants du monde entier s'apprêtent à se réunir à Glasgow pour le sommet de la COP26, les communautés touchées par les effets conjugués des conflits armés et des crises climatiques doivent être au cœur des préoccupations.Et de poursuivre qu’au Mali, les effets du changement climatique viennent aggraver une situation déjà dramatique, notant que le conflit armé qui sévit dans le pays depuis 2012 perturbe considérablement la vie des Maliens.Parallèlement, ’’le climat au Mali est de plus en plus chaud et sec. Le désert du Sahara, qui occupe déjà les deux tiers du pays, continue de gagner du terrain. Les précipitations annuelles sont de plus en plus difficiles à prévoir. Et les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les sécheresses, sont de plus en plus fréquents’’, a-t-il expliqué.Ces changements affectent les routes traditionnelles de transhumance et poussent les éleveurs à se rabattre vers des zones où les ressources naturelles disponibles sont limitées, ce qui accentue les risques de tensions entre éleveurs et agriculteurs.Dans le même temps, le conflit et l'instabilité qu'il engendre font qu'il est encore plus difficile pour les populations de s'adapter au changement climatique, par exemple de modifier leurs pratiques agricoles ou de changer d'activité de subsistance, relève la même source.D'après les Nations Unies, les crises climatiques qui affectent le Sahel ont déjà endommagé près de 80 % des terres agricoles de la région, réduisant drastiquement les ressources locales de nourriture. Quelque 29 millions de personnes auraient besoin d'une assistance et d'une protection humanitaires : un record, quand on sait que la population locale est appelée à plus que doubler d'ici 2050 pour passer à plus de 190 millions, d’où le risque de voir d'innombrables familles prisonnières de crises à répétition pendant des années est bien réel.

mali

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mali, réchauffement climatique