https://fr.sputniknews.com/20211029/ce-pays-vient-de-recenser-son-tout-premier-cas-de-covid-19-1052386462.html

Ce pays vient de recenser son tout premier cas de Covid-19

Ce pays vient de recenser son tout premier cas de Covid-19

Finie l’époque où le Covid était étranger aux Tonga. Le tout premier cas a été apporté sur l’archipel par un voyageur venu de Nouvelle-Zélande. Un tiers de la... 29.10.2021, Sputnik France

2021-10-29T17:32+0200

2021-10-29T17:32+0200

2021-10-29T17:34+0200

covid-19

épidémie

tonga

contamination

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1052386331_0:13:3618:2048_1920x0_80_0_0_3948f08db9ade7e584177b4939c1aa24.jpg

Le royaume des Tonga a enregistré son tout premier cas de Covid-19. C’est un touriste venu de Nouvelle-Zélande, pays situé à environ 2.300 kilomètres au sud de cet archipel du Pacifique, qui a été testé positif, relate le média local Matangi Tonga.Le Premier ministre, Pohiva Tu'i'onetoa, a exhorté les habitants de Tongatapu, la plus grande île de l‘archipel, à profiter du week-end pour se préparer à un potentiel confinement, qui pourrait être imposé la semaine prochaine en raison de cette regrettable nouvelle.Il a été confirmé que la personne testée positive au Covid-19 avait reçu la première dose du vaccin Pfizer BioNTech au cours de la dernière semaine de septembre et la deuxième dose à la mi-octobre et était donc complètement vaccinée. Avant son départ pour Tonga, l’homme avait été testé négatif, a confirmé le ministère néo-zélandais de la Santé.Un tiers de vaccinésLes Tonga figuraient sur la courte liste des pays qui ont réussi à éviter l’épidémie de coronavirus. C’est surtout l'isolement des Tonga qui a contribué à leur sécurité, mais le pays sera confronté à de grands défis si le Covid-19 s'y implante en raison de son système de santé sous-financé, note Associated Press.Comme l’a fait savoir à la radio le Premier ministre, le voyageur faisait partie des 215 passagers arrivés mercredi par un vol en provenance de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Ils ont été isolés dans un hôtel pour une quarantaine.Christchurch a été épargné par le virus pendant des mois jusqu'à cette semaine, lorsque quatre cas ont été signalés après qu'une personne avait contracté le virus à Auckland, où l’épidémie se développe depuis août.Environ 31% des Tongans sont complètement vaccinés et 48% ont reçu au moins une première dose du vaccin anti-Covid, selon le groupe de recherche Our World in Data cité par AP. La population du royaume, répartie sur plus de 170 îles, se monte à 105.000 habitants.Les chiffres mondiaux432.100 contaminations ont été enregistrées quotidiennement en moyenne dans le monde cette semaine, cet indicateur augmente pour la deuxième semaine consécutive (+5% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. La hausse mondiale est essentiellement le fait de l'Europe, où la situation se détériore depuis un mois et demi, les nouvelles contaminations ayant augmenté de 14% cette semaine.Au niveau mondial, 7.344 décès ont été enregistrés par jour en moyenne cette semaine, une hausse de 6% par rapport à la semaine précédente. Les États-Unis enregistrent le plus grand nombre de décès quotidiens, 1.471 par jour en moyenne cette semaine, devant la Russie (1.095) et l'Ukraine (545). En outre, les États-Unis restent de loin le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (75.100 cas quotidiens, stable), devant le Royaume-Uni (42.100, -9%) et la Russie (37.400, +10%).

tonga

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

épidémie, tonga, contamination, covid-19