Cybersécurité: le PE fixe des exigences européennes plus strictes contre les menaces

Cybersécurité: le PE fixe des exigences européennes plus strictes contre les menaces

Les députés de la commission de l'industrie au Parlement européen ont adopté, jeudi, un nouveau projet législatif qui fixe des exigences plus strictes de... 29.10.2021, Sputnik France

Selon le texte législatif, les pays de l’UE devraient répondre à des mesures de surveillance et d’exécution plus strictes, et harmoniser leurs régimes de sanction.En comparaison avec la législation existante, la nouveau texte contraindrait davantage d’entités et de secteurs à prendre des mesures.Les "secteurs essentiels" tels que ceux de l’énergie, des transports, bancaire, de la santé, des infrastructures numériques, de l’administration publique et de l’espace seraient ainsi couverts par les nouvelles dispositions de sécurité.Par ailleurs, les nouvelles règles protègeraient les secteurs dits importants comme les services postaux, la gestion des déchets, les produits chimiques, le secteur alimentaire, la fabrication des dispositifs médicaux, l’électronique, les machines, les véhicules à moteur et les fournisseurs numériques.Toutes les entreprises de taille moyenne à grande dans les secteurs sélectionnés seraient également couverts par la législation.Concrètement, les exigences incluent notamment la réponse aux incidents, la sécurité de la chaîne alimentaire, le cryptage et la divulgation des vulnérabilités. Les États membres seraient en mesure d’identifier les plus petites entités présentant un profil de risque de sécurité élevé et la cybersécurité deviendrait la responsabilité du niveau managérial le plus élevé.De plus, le texte législatif établit un cadre pour une meilleure coopération et un meilleur partage d’informations entre les différentes autorités et les États membres, et crée une base de données européenne des vulnérabilités.Selon le Parlement européen, les dernières prévisions montrent que les coûts mondiaux des dommages causés par les logiciels rançonneurs pourraient atteindre 17 milliards d'euros en 2021, soit 57 fois les coûts de 2015. D'après ces prévisions, les entreprises subiront une attaque par logiciel rançonneur toutes les 11 secondes en 2021, contre toutes les 40 secondes en 2016.

