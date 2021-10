https://fr.sputniknews.com/20211029/des-reves-perdus-au-canada-la-province-de-lalberta-entre-recession-et-desir-dindependance--1052376156.html

"Des rêves perdus": au Canada, la province de l’Alberta entre récession et désir d’indépendance

"Des rêves perdus": au Canada, la province de l’Alberta entre récession et désir d’indépendance

62% des habitants de la province de l’Alberta se sont prononcés par référendum contre le fait qu’Ottawa redistribue l’argent de leurs taxes et impôts dans des... 29.10.2021, Sputnik France

Souvent considérée comme le "Texas canadien", la province de l’Alberta sera-t-elle un jour indépendante? Selon un récent sondage de la firme Mainstreet Research, 45% des Albertains sont favorables à leur autonomie face au Canada, mais le dernier référendum sur la péréquation tenu dans cette province de l’Ouest pourrait calmer les ardeurs du mouvement sécessionniste, estime à notre micro le politologue Christian Dufour:Le 18 octobre dernier, les Albertains ont en effet été appelés aux urnes pour se prononcer en faveur du maintien du système de péréquation ou de son retrait de la Constitution. Le 26 octobre, les résultats sont enfin tombés: 62% d’entre eux souhaitent l’abolir dans un contexte où leur province connaît une récession économique.Système transférant les recettes fédérales des provinces les plus riches aux provinces les plus pauvres, la péréquation est devenue une véritable pomme de discorde dans la fédération. Étant l’un des plus riches territoires du pays, l’Alberta ne bénéficie pas de ce système, mais y contribue généreusement.Essentiellement fondée sur l’extraction du pétrole issu des sables bitumineux –une méthode jugée excessivement polluante–, l’économie albertaine est ralentie par la mise en place de nouvelles politiques environnementales par Ottawa.Nouveau ministre de l’Environnement: une "déclaration de guerre"?Ces dernières années, l’annulation de divers projets de construction d’oléoducs, amputée à la politique des autorités centrales du Canada, a également mis à mal la croissance albertaine, une grande source de frustration dans la province de l’Ouest:Le 26 octobre, le jour de l’annonce des résultats du référendum sur la péréquation en Alberta, le Premier ministre fédéral réélu Justin Trudeau a dévoilé la composition de son nouveau Conseil des ministres. L’ex-militant écologiste Steven Guilbeault a été nommé ministre fédéral de l’Environnement, ce qui est perçu par plusieurs observateurs comme un affront à la province rebelle.Selon le chef du Parti conservateur et de l’opposition officielle à la Chambre des communes, Erin O’Toole, le nouveau Conseil des ministres pose "un risque bien réel" pour "la prospérité économique et l’unité nationale" du Canada.Christian Dufour est aussi d’avis que la nomination de Steven Guilbeault à l’Environnement peut être interprétée comme une "véritable déclaration de guerre":Selon le politologue, la gestion jugée catastrophique de la crise sanitaire par le gouvernement Kenney peut aussi expliquer l’actuel "manque de crédibilité" du mouvement autonomiste et indépendantiste albertain. À la mi-septembre, le Premier ministre Kenney avait offert ses excuses à la population pour la hausse spectaculaire des hospitalisations attribuée à sa politique sanitaire jugée trop souple.Un passeport vaccinal pour accéder à certains établissements publics a été mis en œuvre.

