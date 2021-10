https://fr.sputniknews.com/20211029/differends-post-brexit-la-credibilite-du-royaume-uni-en-jeu-juge-macron-1052392178.html

Différends post-Brexit: la "crédibilité" du Royaume-Uni en jeu, juge Macron

Différends post-Brexit: la "crédibilité" du Royaume-Uni en jeu, juge Macron

Le Président français, Emmanuel Macron, a estimé que la "crédibilité" du Royaume-Uni était en jeu dans les différends post-Brexit sur les licences de pêche et... 29.10.2021, Sputnik France

2021-10-29T22:21+0200

2021-10-29T22:21+0200

2021-10-29T22:49+0200

international

france

royaume-uni

pêche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1052392149_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_91cfc128b014a3de8aa34493d0ccdcb7.jpg

"Ne vous y méprenez pas, ça ne concerne pas que les Européens mais tous leurs partenaires. Car quand vous passez des années à négocier un traité et que, quelques mois plus tard vous faites l'opposé de ce qui a été décidé sur les aspects qui vous conviennent le moins, ce n'est pas une grande preuve de votre crédibilité", a-t-il déclaré au journal.Alors que les menaces de représailles fusent de chaque côté de la Manche autour de licences de pêche dans les eaux britanniques, que Paris reproche à Londres de ne pas accorder en nombre suffisant, Emmanuel Macron et Boris Johnson doivent s'entretenir ce week-end à Rome en marge du G20.Le Président français a assuré qu'il n'y avait eu ni "provocation" ni "tension" sur la question des droits de pêche. "Nous devons nous respecter" mutuellement et "respecter la parole qui a été donnée", a-t-il ajouté.Tout en estimant qu'il s'agissait d'un "test pour la crédibilité" du Premier ministre britannique et de son gouvernement, le Président français s'est dit sûr de la "bonne volonté" du Royaume-Uni.

france

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, royaume-uni, pêche