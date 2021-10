France: le capitaine du chalutier britannique immobilisé entendu par la justice en août 2022

https://fr.sputniknews.com/20211029/france-le-capitaine-du-chalutier-britannique-immobilise-entendu-par-la-justice-en-aout-2022-1052375629.html

Le capitaine du chalutier britannique immobilisé au Havre depuis jeudi pour avoir pêché sans autorisation dans les eaux françaises a été convoqué à comparaître... 29.10.2021, Sputnik France

Le chalutier Cornelis Gert Jan, spécialisé dans la pêche à la coquille Saint-Jacques, a été arraisonné et dérouté dans la nuit de mercredi à jeudi, afin d'être immobilisé dans le port du Havre.Les autorités britanniques assurent qu'il disposait d'une licence de pêche dans les eaux françaises, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une erreur administrative.La France reproche depuis de longs mois au Royaume-Uni d'avoir délivré aux pêcheurs français un nombre de licences de pêche dans les eaux britanniques jugé insuffisant au vu de ses engagements pris à l'égard de l'Union européenne dans les accords encadrant le Brexit, ce que Londres conteste.Paris a annoncé mercredi la mise en place d'un premier train de mesure à compter du 2 novembre (interdiction aux navires britanniques de débarquer dans une majorité de ports français, systématisation des contrôles douaniers et sanitaires sur les importations britannique) et le gouvernement britannique a fait savoir qu'il riposterait si cette menace était mise à exécution.Signe de l'accentuation des tensions de part et d'autre de la Manche, l'ambassadrice de France à Londres va être convoquée par le ministère britannique des Affaires étrangères.

