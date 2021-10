L’hôpital à genoux? "Les gouvernements successifs ont dégoûté les professionnels de santé!"

https://fr.sputniknews.com/20211029/hopital-genoux-gouvernements-degoute-professionnels-1052389491.html

L’hôpital public, financièrement contraint depuis des décennies, est à bout de souffle. Fermeture des lits accélérée par le Covid, démissions en chaîne: alors... 29.10.2021, Sputnik France

2021-10-29T19:30+0200

Olivier Youinou, infirmier anesthésiste et secrétaire général du syndicat Sud Santé auprès de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ne cache pas son amertume.Alors que l’épidémie de bronchiolite prend de l’ampleur, avec en une semaine une hausse de 23% des passages aux urgences et de 30% des hospitalisations d’enfants de moins deux ans, un constat fâcheux apparaît: les lits manquent. En pédiatrie, la situation serait "catastrophique", selon le Collectif Inter-Hôpitaux (CIH) qui tirait le 27 octobre dernier le signal d’alarme à l’occasion d’une conférence de presse en ligne."Nous vivons une situation dramatique, inédite, mettant en jeu le pronostic vital d’enfants en situation d’urgence", déclarait alors le docteur Oanez Ackermann, du service d’hépatologie pédiatrique à Bicêtre. "Nous sommes aussi contraints d’annuler, au dernier moment, en fonction des places restantes disponibles, des hospitalisations programmées depuis plusieurs mois. Nous en sommes déjà à un compte de 25 annulations en quatre semaines, poursuit-elle. Toutes les semaines, nous sommes contraints de choisir parmi les patients ceux que nous allons pouvoir accueillir."La promesse d’un plan massif d’investissementCe n’est pourtant pas la première fois qu’un tel constat est dressé face à cette épidémie saisonnière, dont les dates ne changent pas d’une année sur l’autre. "On a déjà connu cela à moindre échelle. Il y a deux ans, avant le Covid, on avait dû transférer depuis la région parisienne des petits patients vers des CHU de province, notamment de Rouen", se rappelle Olivier Youinou. "L’alerte avait été forte, mais on n’a pas eu de réponse", déplore-t-il."On est plus qu’à flux tendus: on arrive aux capacités maximales des hôpitaux", abonde le docteur Jérôme Marty, président du syndicat de l’Union française pour une médecine libre (UFML).Cette situation interpelle d’autant plus au sortir d’une pandémie mondiale, où le rôle clé des soignants et du système de santé était mis en avant jusqu’au plus haut sommet de l’État.En mars 2020, au plus fort de la crise sanitaire en France, Emmanuel Macron promettait depuis l’hôpital de campagne installé à Mulhouse un "plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières" dans l’hôpital.Suppression des lits, hausse des démissions et explosion des intérimsS’en suivait à l’été un Ségur de la santé où le déblocage de 8 milliards d’euros était annoncé afin de revaloriser les salaires des soignants. Une revalorisation "historique", se targuait la majorité. Insuffisante et trop tard, à en croire nos intervenants.Alors qu’"environ 20 %" des lits hospitaliers seraient actuellement fermés, selon le Conseil scientifique, faute de personnel, l’infirmier souligne également l’explosion des coûts relatifs aux intérims."On est presque à 30% de nos budgets intérim et de remplacements." Pour l’infirmier, l’approche comptable qui était celle des réformes hospitalières menées par les gouvernements successifs a fait perdre tout son sens à l’engagement des personnels de santé.Du côté gouvernemental, où la critique du CIH passe mal, on feint l’étonnement, voire l’affront. "Il n’y a pas de tri", rétorquait le 28 octobre Brigitte Bourguignon, après qu’une sénatrice a relayé le message du collectif. "Sur la pédiatrie, c’est sûr, il y a des tensions, nous n’en disconvenons pas", concédera toutefois la ministre déléguée à l’Autonomie.La veille de cet échange au Sénat, à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal annonçait le lancement d’une enquête afin d’"objectiver la situation" dans les hôpitaux. Un écran de fumée, dans la mesure où la raison de ces carences du système de santé français n’est pas à chercher bien loin. "On est en train de payer cash les trente ans de politique sanitaire marqués par l’échec", tance le docteur Marty.

