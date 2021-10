https://fr.sputniknews.com/20211029/il-tente-detrangler-sa-femme-en-criant-allahu-akbar-en-pleine-rue-a-nice--1052383442.html

Il tente d’étrangler sa femme en criant "Allahu akbar" en pleine rue à Nice

Il tente d’étrangler sa femme en criant "Allahu akbar" en pleine rue à Nice

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue à Nice pour avoir tenté d’étrangler son épouse en pleine rue, selon Franceinfo. Des témoins affirment qu’il a... 29.10.2021, Sputnik France

2021-10-29T16:06+0200

2021-10-29T16:06+0200

2021-10-29T16:06+0200

faits divers

nice

agression

terrorisme

violences

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1045604266_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_82f240b5270e6cf3b2e1d09ea172fdee.jpg

Un trentenaire a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers trois heures du matin, à proximité de la gare de Nice, rapporte Franceinfo. Il a tenté d’étrangler sa femme en pleine rue, dans des circonstances encore floues. Il a été placé en garde à vue.Des témoins ont indiqué qu’il a crié "Allahu akbar" pendant l’agression. Nice-Matin, sans confirmer si la victime était bien l’épouse du prévenu, précise qu’elle a été conduite à l’hôpital et n’a pas encore été entendue par les enquêteurs. "Elle présentait des traces de strangulation et était sous le choc", ajoute une source proche de l’enquête auprès du site Actu17.Piste terroriste?L’individu n’était pas connu des services de police et n’était pas armé. "Le suspect ne s’exprimait qu’en langue arabe sur le moment", ajoute cette même source. La piste terroriste n’a pas été retenue pour l’instant. L’enquête a été confiée au groupe de violences intrafamiliales de la Sûreté départementale. Elle s’appuiera notamment sur les images de la vidéosurveillance pour retracer les faits.Le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a réagi sur Twitter, réclamant une "enquête approfondie […] pour connaître les revendications et accointances de cet individu".HommageLes faits se sont déroulés un an jour pour jour après l’attentat au couteau de la basilique Notre-Dame de Nice, qui avait fait trois morts. Ce vendredi après-midi, une cérémonie a lieu en présence des familles des victimes et de Gérald Darmanin. Une plaque commémorative ainsi qu’une statue seront dévoilées.

nice

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

nice, agression, terrorisme, violences