La Belgique soutient le projet de BioNTech portant création d'une usine de vaccins au Sénégal

La Belgique soutient le projet de BioNTech portant création d'une usine de vaccins au Sénégal

La Belgique, par la voix de la ministre de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes Meryame Kitir, a apporté son soutien au projet... 29.10.2021, Sputnik France

'’La Belgique rejoint d’autres Etats membres européens dans ce projet qui vise à garantir que les vaccins seront produits efficacement’’, a déclaré jeudi Meryame Kitir dans un communiqué relayé par l'agence de presse sénégalaise APS.Mme Kitir, en visite de travail au Sénégal du 27 au 30 octobre, ‘’se réjouit de l’annonce faite mardi par BioNTech’’, la société allemande de biotechnologie qui ‘’financera, construira et opèrera une usine au Sénégal, afin de lancer une capacité de production locale de vaccins à ARNm’’.Les vaccins à ARNm sont un nouveau type de vaccin n’utilisant pas un virus vivant pour déclencher une réponse immunitaire. Ils permettent aux cellules de fabriquer une protéine qui déclenchera une réponse immunitaire. Cette dernière favorise la production d’anticorps aptes à combattre l’infection de Covid-19 si le vrai virus pénètre dans le corps humain.‘’Dès que des garanties de qualité suffisantes seront atteintes, l’usine sera confiée à l’Institut Pasteur de Dakar. La construction débutera à la mi-2022. BioNTech estime qu’elle sera en mesure de produire environ 50 millions de vaccins par an. La Belgique soutient cette initiative’’, ajoute le communiqué.Il s’agit de préparer le secteur public sénégalais à une production plus locale, entre autres, des vaccins contre le Covid-19, note le communiqué, qui indique que ‘’d’autres médicaments et vaccins très importants pour le pays - comme les médicaments contre le sida ou le vaccin contre la fièvre jaune - seront également inclus dans la coopération’’.‘’C’est important, car plus vite tout le monde sera vacciné et mieux nous serons tous préparés à répondre aux futures épidémies et même pandémies, plus vite tout le monde - y compris nous - sera en sécurité.’’, a-t-elle déclaré.

