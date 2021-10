https://fr.sputniknews.com/20211029/la-floride-este-en-justice-contre-biden-au-sujet-de-la-vaccination-obligatoire-1052372878.html

La Floride este en justice contre Biden au sujet de la vaccination obligatoire

Le gouverneur de la Floride a annoncé avoir saisi la justice pour contester le décret du Président Biden obligeant les employés fédéraux et les salariés de... 29.10.2021, Sputnik France

La Floride a porté plainte contre l’administration de Joe Biden concernant l’obligation de la vaccination de certaines catégories de travailleurs, a annoncé ce jeudi 28 octobre le gouverneur Ron DeSantis.Début septembre, le Président Biden avait signé un décret obligeant près de quatre millions d’employés fédéraux à se faire vacciner. Les salariés de sous-traitants d’agences fédérales, le personnel de maisons de retraite recevant des subventions fédérales et les écoles placées sous le contrôle fédéral sont également concernés.Or, les autorités de la Floride considèrent ces prescriptions comme étant contraires à la loi:Il a espéré que d’autres États déposeraient eux aussi des plaintes identiques contre l’administration fédérale.Plus de 740.000 décès liés au Covid aux USALes États-Unis, où 58% de la population est aujourd’hui entièrement vaccinée, sont le pays qui a enregistré le plus de décès liés au nouveau coronavirus au monde, avec plus de 740.000 morts.En septembre, le district scolaire de Los Angeles, deuxième plus important des États-Unis, a imposé à tous les élèves âgés d’au moins 12 ans de se faire vacciner contre le Covid-19 s’ils souhaitaient fréquenter un établissement public.

