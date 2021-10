https://fr.sputniknews.com/20211029/la-france-et-les-usa-vont-lancer-un-dialogue-strategique-en-matiere-de-commerce-militaire-1052391186.html

La France et les USA vont lancer un dialogue stratégique en matière de commerce militaire

La France et les États-Unis entendent lancer un dialogue stratégique en matière de commerce militaire, a annoncé vendredi la présidence française dans un... 29.10.2021, Sputnik France

Washington et Paris "recenseront des mesures pour améliorer l'efficience et l'efficacité des autorisations d'exportations militaires", était-il indiqué dans le communiqué.Emmanuel Macron a déclaré après sa rencontre avec Joe Biden préférer les preuves de confiance aux simples déclarations, après la crise diplomatique entre les deux pays. Avant leur entretien, Joe Biden a reconnu que les États-Unis avaient agi de manière "maladroite" à l'égard de la France en concluant un pacte stratégique avec l'Australie, qui a en conséquence renoncé à l'achat de sous-marins français.Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus le 29 octobre à l'ambassade de France auprès du Vatican en marge du sommet du G20 à Rome.

