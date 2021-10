https://fr.sputniknews.com/20211029/la-hongrie-ouvre-la-voie-a-la-vaccination-obligatoire-au-travail-1052376468.html

La Hongrie ouvre la voie à la vaccination obligatoire au travail

Le gouvernement hongrois a ouvert la voie jeudi à la vaccination obligatoire des salariés et des fonctionnaires, alors que le nombre de contaminations à la... 29.10.2021, Sputnik France

Les réfractaires "devront être placés en congé sans solde et pourront être licenciés au bout d'un an" et "le gouvernement, en tant qu'employeur", va lui-même donner l'exemple, a-t-il précisé, invitant les autorités locales à faire de même.Par ailleurs, le port du masque redeviendra "obligatoire dans les transports en commun à partir du 1er novembre".La Hongrie avait mis fin le 21 mai à la plupart des restrictions sanitaires, jugeant le niveau de vaccination suffisant dans ce pays de 9,8 millions d'habitants.Plus d'un million de personnes ont déjà reçu une dose de rappel.La Hongrie figure parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus avec plus de 30.000 morts depuis le début de la pandémie, soit l'un des bilans les plus meurtriers au sein de l'UE.

