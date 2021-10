https://fr.sputniknews.com/20211029/la-russie-va-fournir-au-liban-les-images-satellite-de-lexplosion-du-port-de-beyrouth-1052384353.html

La Russie va fournir au Liban les images satellite de l’explosion du port de Beyrouth

2021-10-29

2021-10-29T16:39+0200

2021-10-29T16:39+0200

La Russie est prête à accorder son concours à l’enquête sur les circonstances de l’explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020, selon l’ambassade russe au Liban.Plus tôt ce vendredi 29 octobre, la présidence libanaise a annoncé via Twitter, à l’issue d’une rencontre de Michel Aoun avec l’ambassadeur russe Alexandre Roudakov, que le Président avait demandé de livrer des photos satellite prises le jour de l’explosion du port de Beyrouth.L’ambassade confirme la demandeLe porte-parole de l’ambassade russe au Liban Dmitri Lebedev a confirmé à Sputnik cette demande."En développant les relations russo-libanaises traditionnellement amicales, la partie russe est prête à accorder tout le concours possible", a-t-il commenté.Il a fait savoir que la demande de photos au cours d’une rencontre entre le Président libanais et l’ambassadeur russe a été faite suite aux propos de Vladimir Poutine lors d’une récente réunion du forum de discussion de Valdaï. Le Président russe avait notamment évoqué l’aide possible de Moscou dans l’enquête sur les circonstances de l’explosion dans le port de Beyrouth.Bilan de l’explosionL’explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 a fait 218 morts et plus de 6.500 blessés. Les dégâts matériels ont été estimés à quatre milliards de dollars, selon les chiffres de la Banque mondiale.Selon les résultats d’une enquête menée par la police fédérale américaine (FBI) l’explosion a été provoquée par 500 tonnes de nitrate d’ammonium faisant partie d’une cargaison de 2.750 tonnes transportées par le bateau Rhosus et confisquées pour défaut de paiement en 2013.

