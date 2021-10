https://fr.sputniknews.com/20211029/la-turquie-exclue-du-programme-f-35-pourrait-se-tourner-vers-dautres-pays-1052375429.html

La Turquie, exclue du programme F-35, pourrait "se tourner vers d’autres pays"

La Turquie, exclue du programme F-35, pourrait "se tourner vers d’autres pays"

Après que Recep Tayyip Erdogan a annoncé vouloir demander des clarifications sur les F-35 à son homologue américain lors du sommet sur le climat de Glasgow, le... 29.10.2021, Sputnik France

2021-10-29T10:00+0200

2021-10-29T10:00+0200

2021-10-29T10:00+0200

international

turquie

f-35 lightning ii

mevlut cavusoglu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103436/65/1034366563_0:148:2866:1760_1920x0_80_0_0_7bf68a8afa1cfee441fe82490971aed0.jpg

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré jeudi 28 octobre sur CNN Türk que les États-Unis devront soit livrer les avions de combat F-35 que la Turquie a payés, soit restituer les 1,4 milliard de dollars que la Turquie a investis dans le programme, ou bien offrir d’autres équipements ou véhicules.La Turquie, qui était partenaire du programme des avions de combat furtifs américains F-35 et en a commandé une centaine, en a été exclue par Washington en 2019 suite à l’achat de systèmes de défense antiaérienne russes S-400.Ankara réclame désormais une indemnisation pour son éviction du programme, notamment pour le versement de 1,4 milliard de dollars effectué avant son exclusion.Des avions russes à la place?"La Turquie n'a jamais été sans alternatives... Quand il y a un besoin, elle peut se tourner vers d'autres pays. Nous avons des alternatives", a expliqué Mevlut Cavusoglu dans un entretien télévisé.Une autre option pour la Turquie serait l’acquisition de 40 avions de combat F-16 et de quelque 80 kits de modernisation de cet appareil, dont l’armée turque possède plus de 200 exemplaires, en contrepartie de son exclusion du programme F-35.Erdogan compte clarifier le problème avec BidenSelon la presse turque, Recep Tayyip Erdogan a fait savoir que son pays était en pourparlers avec les États-Unis sur ce sujet.Selon des propos rapportés par Anadolu, le Président turc a déclaré à l’occasion de son déplacement en Azerbaïdjan qu’il voudrait clarifier ce point avec Joe Biden, qu’il devrait rencontrer en marge de la conférence de l’Onu sur le climat COP26 à Glasgow.En ce qui concerne l’acquisition potentielle de F-16 par la Turquie, un groupe de législateurs démocrates et républicains aurait exprimé une "profonde inquiétude" à l’administration Biden. Les législateurs estiment que le Congrès devrait bloquer un tel accord.

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

turquie, f-35 lightning ii, mevlut cavusoglu