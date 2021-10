https://fr.sputniknews.com/20211029/lancien-gouverneur-de-new-york-vise-par-une-plainte-pour-delit-sexuel-1052380501.html

L'ancien gouverneur de New York visé par une plainte pour délit sexuel

L'ancien gouverneur de New York visé par une plainte pour délit sexuel

Une plainte pénale pour délit sexuel a été déposée à Albany, la capitale de l'Etat de New York, contre l'ancien gouverneur Andrew Cuomo, a annoncé jeudi un... 29.10.2021, Sputnik France

2021-10-29T15:09+0200

2021-10-29T15:09+0200

2021-10-29T15:09+0200

faits divers

andrew cuomo

gouverneur

parquet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045984962_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_ca43e9a2e29c96ef5b9d0a752eabd423.jpg

Andrew Cuomo a démissionné de son poste en août dernier après qu'une enquête de plusieurs mois du parquet de New York a conclu qu'il avait harcelé sexuellement onze femmes et créé un "climat de peur" dans ses services. Cuomo a rejeté ces accusations.Des représentants d'Andrew Cuomo n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.Une copie de la plainte diffusée par une télévision new-yorkaise affiliée à NBC accuse Andrew Cuomo d'avoir imposé à une femme un "contact forcé" dans sa résidence, le 7 décembre 2020, en "plaçant sa main sous le chemisier de la victime (...) et vers une partie intime de son corps". Le nom de la victime a été masqué.Selon le New York Post, l'ancien gouverneur devrait être arrêté et inculpé la semaine prochaine.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

andrew cuomo, gouverneur, parquet