Le canal de Panama bat son record de fréquentation en dépit de la crise

Le canal de Panama bat son record de fréquentation en dépit de la crise

Un total de 516 millions de tonnes ont transité par ce canal du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, principalement des conteneurs, des céréales, des produits chimiques et du gaz naturel liquéfié, a précisé Ricaurte Vasquez.Ce chiffre représente une hausse de 8,7% par rapport à l'exercice antérieur (475 millions de tonnes), qui affichait déjà un record malgré le ralentissement de l'économie et du commerce mondiaux lié à la pandémie de Covid-19.Quelque 3,5% du commerce maritime mondial passent par les 80 kilomètres du canal.Les Etats-Unis sont le pays qui l'utilise le plus (environ les deux tiers des marchandises passant par le canal), principalement entre des ports en Chine, au Japon, en Corée du Sud et aux Etats-Unis.Le record de fret est dû au fait que les navires sont toujours plus grands et traversent la mer avec le plus grand nombre possible de conteneurs pour atteindre une plus grande efficacité dans leurs coûts de transport, selon M. Vasquez.Depuis son inauguration par les Etats-Unis en 1914, plus d'un million de navires ont transité par le canal. Le Panama en a récupéré le contrôle en 1999 en vertu des traités Torrijos-Carter signés vingt-deux ans avant.

