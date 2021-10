Le pape appelle à des réponses efficaces face à l'urgence climatique

https://fr.sputniknews.com/20211029/le-pape-appelle-a-des-reponses-efficaces-face-a-lurgence-climatique-1052380701.html

Le pape François a appelé vendredi les dirigeants du monde, qui se réuniront à la COP26 dimanche à Glasgow (Écosse), à apporter d'urgence des "réponses... 29.10.2021, Sputnik France

Le pape François a appelé vendredi les dirigeants du monde, qui se réuniront à la COP26 dimanche à Glasgow (Écosse), à apporter d'urgence des "réponses efficaces à la crise écologique".Dans une allocution diffusée sur la BBC, le pape a indiqué que "les décideurs politiques qui se réuniront lors de la COP26 à Glasgow sont appelés d'urgence à apporter des réponses efficaces à la crise écologique actuelle et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures".Les changements climatiques constituent aujourd'hui une "menace sans précédent", a estimé le souverain pontife, notant que cette "succession de crises" planétaires offre également des opportunités à saisir, "que nous ne devons pas gaspiller"."La leçon la plus importante à tirer de ces crises est notre besoin de construire ensemble, afin qu'il n'y ait plus de frontières, de barrières ou de murs politiques derrière lesquels nous pourrions nous cacher", a-t-il poursuivi, ajoutant que "nous ne sortons jamais d'une crise seuls, sans les autres".Le pape, âgé de 84 ans, ne se rendra pas lui-même aux négociations de la COP26, mais le cardinal Pietro Parolin, guidera la délégation du Saint-Siège.À partir de dimanche, quelque 200 pays réunis pendant deux semaines à la COP26 essayeront de s'accorder sur la façon de réduire leurs émissions de CO2, avec l'espoir de contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

