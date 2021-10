https://fr.sputniknews.com/20211029/le-prix-du-token-base-sur-la-serie-squid-game-augmente-de-3380-en-24h-1052385718.html

Le prix du token basé sur la série Squid Game augmente de 3.380% en 24h

Le prix du token basé sur la série Squid Game augmente de 3.380% en 24h

Surfant sur la popularité de la série Netflix, une cryptomonnaie baptisée Squid Game a été lancée. Ses volumes de transactions ont augmenté de 60% en 24 heures... 29.10.2021, Sputnik France

La série Netflix sud-coréenne Squid Game a pris d'assaut les réseaux sociaux au cours du mois qui s’est écoulé depuis sa sortie. Désormais, outre les memes sur Internet et les produits dérivés qui contribuent à sa popularité, la série bénéficie de sa propre cryptomonnaie, dont le cours vient d’exploser.Le token SQUID, initialement vendu pour 1 centime, vaut désormais 5,8 dollars, soit 4,3 euros. En l’espace de 24 heures seulement, la valeur de la cryptomonnaie a explosé et continue son ascension: pour le moment, elle a crû de 3.380%. Le volume de ses transactions a augmenté de 60% à 5,8 millions de dollars, selon les données de Coinmarketcap.La cryptomonnaie n’est proposée à la vente sur aucune des plateformes d’échange habituelles (Coinbase, Binance), il est nécessaire de passer par un service appelé PancakeSwap. Certains détenteurs du token ont été confrontés à l'impossibilité de le vendre sur l'échange cryptographique décentralisé PancakeSwap, a averti Coinmarketcap.Squid Game dans la vie réelleLe livre blanc du projet SQUID indique que ses développeurs ont prévu un mécanisme antidumping qui interdit aux investisseurs de vendre la cryptomonnaie token sous certaines conditions. Cette nouvelle cryptomonnaie permettra en premier lieu de participer à un tournoi en ligne reprenant le principe de Squid Game.En novembre, le projet lancera cette compétition sur Internet, qui se composera en six tours, similaires aux jeux de la série. La vente de jetons a commencé le 20 octobre et a duré "une seconde", selon le livre blanc. Pour participer au tournoi, des frais sont requis pour chaque jeu, commençant à 456 SQUID pour le premier et augmentant au fur et à mesure que le tournoi progresse.Après la fin de chaque tour, les fonds collectés seront répartis entre les développeurs et le gagnant dans des proportions de 10% et 90%, respectivement. Pour participer au tour final du tournoi, il faudra acheter un token NFT spécial.Une série incitant à la violence?Pour rappel, la série sud-coréenne met en scène des personnes marginalisées participant à un tournoi mortel de jeux d’enfants, le premier étant Un, deux, trois, soleil, pour empocher la somme d’environ 32,9 millions d’euros.Fort du succès de Squid Game, Netflix a accueilli 4,4 millions de nouveaux abonnés sur trois mois de juillet à septembre, a annoncé le service vidéo.La popularité de la série a commencé à inquiéter des parents car depuis sa diffusion de nombreux élèves l’imitent lors des récréations, parfois avec violence.Interrogé sur LCI le 20 octobre, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a jugé le phénomène "inquiétant" et a invité les plateformes à agir, tout en soulignant le rôle déterminant des parents.M.Blanquer s’est prononcé en faveur de l’engagement de la responsabilité des plateformes et d’un contrôle parental réel sur les supports de diffusion et les réseaux sociaux. "C’est quelque chose que j’ai abordé avec les plateformes de réseaux sociaux ces derniers temps puisqu’un enfant n’est pas censé aller sur un réseau social avant 13 ans; pour autant ils le font et donc il faut maintenant responsabiliser les plateformes", a expliqué le ministre.

