Ouganda: la réouverture des écoles fixée pour janvier 2022

Ouganda: la réouverture des écoles fixée pour janvier 2022

Le président ougandais, Yoweri Museveni, a annoncé jeudi soir la réouverture en janvier prochain des écoles du pays, fermées depuis mars 2020 en raison de la... 29.10.2021, Sputnik France

Le chef de l'Etat a affirmé que "d'ici la fin 2021, 12 millions d'Ougandais seront vaccinés", dont 4,8 millions de "catégories vulnérables et de première ligne", notamment les personnels de l'éducation, de la santé et de la sécurité et les adultes de plus de 50 ans.A ce jour, quelque 2,98 millions de doses de vaccins avaient été administrées dans le pays, selon les chiffres du ministère ougandais de la Santé.

