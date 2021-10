https://fr.sputniknews.com/20211029/senegal-les-tribulations-des-femmes-qui-cherchent-leur-place-en-politique-1052383129.html

Sénégal: les tribulations des femmes qui cherchent leur place en politique

Dans l’univers impitoyable de la politique, Soham El Wardini, 68 ans, première femme maire de Dakar, tente de survivre à son poste alors qu’approchent des... 29.10.2021, Sputnik France

Soham El Wardini est dans un flou total. Maire intérimaire de Dakar depuis septembre 2018, elle bataille et manœuvre dans les labyrinthes des coalitions politiques et électorales dont elle est membre pour arracher la possibilité de diriger une liste d’oppositionaux élections municipales de janvier 2022. Mais sa déclaration de candidature a été déclarée forclose par une commission ad hoc, ce qu’elle conteste. En sus, elle se heurte aux ambitions d’un concurrent de taille, Barthélémy Dias, qui semble avoir les préférences des deux parrains et pivots de la coalition nationale Yewwi Askan Wi ("Libérer le peuple"), Ousmane Sonko, président du parti Pastef, et Khalifa Sall, ex-maire de Dakar et chef de la sous-coalition dite "Taxawu Dakar". Mais Soham El Wardini, déterminée à faire respecter le processus du choix des candidats, exige une "saine concurrence".C’est dans ce contexte que le Caucus des femmes leaders du Sénégala investi Soham El Wardini comme "candidate des femmes" pour la ville de Dakar au scrutin de janvier 2022. La décision a été annoncée lors d’une randonnée pédestre organisée à cet effet le 24 octobre dans les artères de la capitale sénégalaise.Le Caucus des femmes leaders du Sénégal est né en 2010, dans la foulée du vote de la loi sur la parité dans les institutions. Son objectif est d’"accroître la participation politique et la représentation des femmes" dans toutes les institutions et assemblées politiques "afin de promouvoir l’égalité de genre pour un développement durable". À ce titre, il est membre de plusieurs programmes internationaux, dont l’International Institute for democracy and electoral assistance (IDEA), en cours d’exécution dans huit pays africains.Loi sur la parité: une égalité plus quantitative que qualitativeSur les 557 collectivités locales qui existent au Sénégal, seules 15 sont présidées par des femmes - soit un pourcentage de 2,69% - alors qu’elles représentent 47% des effectifs (des différentes assemblées des collectivités), déplore le Caucus. À l’Assemblée nationale, par contre, 43% des députés sont des femmes, une statistique qui place le Sénégal dans les premiers rangs dans le monde.loi sur la parité votée en 2010 sur instigation de l’ancien Président Abdoulaye Wade, "aboutissement d’un long parcours de plaidoyers et de revendications" du Caucus des femmes et de plusieurs organisations féministes, a fait avancer la représentation des femmesdans certaines institutions, certes. Mais elle semble avoir révélé une autre face moins agréable à contempler.Les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 avaient été reportées à plusieurs reprises alors qu’elles devaient avoir lieu en juin 2019. Elles sont considérées comme une étape importante avant les législatives de juillet 2022 et, surtout, la présidentielle de 2024.

