Sous-marins: Biden regrette d'avoir agi de manière "maladroite" à l'égard de la France

Les Présidents américain et français Joe Biden et Emmanuel Macron se sont retrouvés ce 20 octobre à Rome, à l'ambassade française près le Saint Siège, pour leur première rencontre en personne depuis une grave crise autour d'un contrat de sous-marins."Ce que nous avons fait était maladroit et n'a pas été fait avec beaucoup d'élégance", a déclaré le Président américain, ajoutant que la France était à ses yeux "un partenaire d'une extrême valeur"."C'est l'avenir qu'il faut regarder", a dit Emmanuel Macron, après avoir accueilli Joe Biden avec force sourires et poignées de main à la Villa Bonaparte.Détails à suivre

