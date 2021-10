https://fr.sputniknews.com/20211029/turquie-plus-de-11-milliards-usd-de-recettes-touristiques-au-t3-1052378390.html

Turquie: plus de 11 milliards USD de recettes touristiques au T3

Les recettes touristiques de la Turquie ont atteint plus de 11,3 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021, a indiqué jeudi l'Institut des... 29.10.2021, Sputnik France

Ainsi, les recettes touristiques de la Turquie ont été de 11.395.117.000 dollars au troisième trimestre, dont 78% générés par des visiteurs étrangers et 22% par des ressortissants turcs vivant à l'étranger, précise-t-on de même source.La dépense moyenne par nuit a été de 74 dollars par personne, celle des visiteurs étrangers de 78 dollars et celle des ressortissants turcs de 61 dollars, ajoute-t-on.Parmi les visiteurs étrangers, 76,8% sont venus en Turquie pour "des activités touristiques, d'amusement, sportives et culturelles", 15,9% pour "visiter leurs proches" et 2,7% pour "affaires (conférence, travail, réunion, mission...)".

