USA: hausse de la consommation des ménages en septembre

Les dépenses de consommation des ménages américains ont progressé plus que prévu en septembre bien que freinées en partie par la hausse des prix dans un... 29.10.2021, Sputnik France

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique aux Etats-Unis, ont augmenté de 0,6% en septembre, après avoir rebondi de 1,0% (révisé) en août, montrent les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce.Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,5% en septembre.Hors énergie et alimentation, l'indice des prix "core PCE" a augmenté de 0,2% après une hausse de 0,3% le mois précédent. Sur un an, cette mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale a augmenté de 3,6%, comme en août.Les revenus des ménages ont parallèlement baissé de 1,0% après une hausse de 0,2% en août.

