Varsovie convoque l'ambassadeur de Belgique

La Pologne a convoqué vendredi l'ambassadeur de Belgique, piquée au vif par les critiques du Premier ministre Alexander De Croo envers son homologue polonais... 29.10.2021, Sputnik France

"Le Premier ministre De Croo a trop mis à l'épreuve les relations polono-belges", a justifié Lukasz Jasina, le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, où est convoqué l'ambassadeur. Dans un entretien au Financial Times, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a de nouveau accusé cette semaine la Commission européenne d'exercer un chantage contre son pays, en exigeant des changements dans le système judiciaire mis en place par Varsovie. Plusieurs capitales européennes jugent inconcevable d'accepter ce plan de 36 milliards d'euros pour la Pologne tant que Varsovie n'apporte pas de garanties sur l'indépendance des juges."Jeu dangereux"Dans un discours prononcé cette semaine au Collège d'Europe à Bruges (un établissement d'enseignement supérieur de droit privé), le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a répondu à M.Morawiecki en déclarant "à ceux qui donnent des interviews incendiaires et pensent qu'il est nécessaire de déclarer une nouvelle guerre mondiale, dans le Financial Times, j'ai envie de dire: +Vous jouez à un jeu dangereux, vous jouez avec le feu en faisant la guerre avec vos collègues européens pour des raisons de politique interne+"."Notre union est une union de valeurs, pas un distributeur de billets. Vous ne pouvez pas empocher tout l'argent mais refuser les valeurs", a-t-il ajouté.

