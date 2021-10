https://fr.sputniknews.com/20211029/wanted-eric-zemmour-risque-de-ne-pas-etre-le-bienvenu-a-nantes-1052377875.html

"Wanted": Éric Zemmour risque de ne pas être le bienvenu à Nantes

À Nantes, où Éric Zemmour viendra samedi 30 octobre faire la promotion de son dernier livre, un média alternatif dénonce un "meeting fasciste" et appelle à... 29.10.2021, Sputnik France

Éric Zemmour qui poursuit sa tournée promotionnelle donnera une conférence au Zénith de Nantes samedi 30 octobre. En prévision de l’événement, des affiches le traitant de fasciste ont fait leur apparition dans la ville.Une affiche montre un portrait de l’écrivain avec une cible sur le front et l’inscription "Wanted" (recherché).Les affiches ont été relayées par le média alternatif de gauche radicale Nantes révoltée qui dénonce la tenue d’un "meeting fasciste".Sur Twitter, "NR" appelle à saboter le meeting en s’inscrivant un maximum de fois sur le site croiseedeschemins-ez.fr.Selon le média, l’association qui invite le polémiste est dirigée par un militant d’extrême droite nostalgique des SS."C’est donc Luc Tacher, ancien de Vent d’Europe [association de reconstitution historique, ndlr] et aujourd’hui à la tête de l’ASER [mouvement souverainiste, ndlr] et ses amis qui organisent la venue d’Éric Zemmour sur notre territoire. Un admirateur des SS", fustige "NR".Réactions de Zemmour et de Génération ZL’écrivain a réagi très laconiquement aux affiches placardées dans la ville."De quel côté est la violence?"Au lendemain de son meeting-dédicace à Biarritz, le président de Génération Z Stanislas Rigault, qui accompagne Éric Zemmour dans tous ses déplacements, s’est exprimé sur Sud Radio sur le risque de crispation avec des manifestants."Rien de grave, tous les politiques attirent des manifestations contre eux", a-t-il signalé.

