"Y’en a marre": Anne Hidalgo n’a pas apprécié d’être comparée à Arnaud Montebourg – vidéo

"Y’en a marre": Anne Hidalgo n’a pas apprécié d’être comparée à Arnaud Montebourg – vidéo

Anne Hidalgo n’a pas apprécié que Jean-Jacques Bourdin compare sa "reconquête" avec la "Remontada" de l’ex-socialiste Arnaud Montebourg. Bien qu’en difficulté... 29.10.2021, Sputnik France

De retour de son meeting à Lille censé marquer le véritable départ de sa campagne, la socialiste Anne Hidalgo est venue parler de sa "reconquête" sur RMC jeudi 28 octobre. Un terme que le présentateur Jean-Jacques Bourdin a comparé au programme "la Remontada de la France" d’Arnaud Montebourg, également candidat et ancien du Parti socialiste.Elle assure qu’elle ira "jusqu’au bout" et espère bénéficier d’un nouveau souffle grâce à une équipe composée à la fois de maires divers et de membres du Parti socialiste (PS), pour un programme présidentiel basé sur "l’humain". Ses thèmes privilégiés seront "le travail, la santé et l’école, ce qui fait nos vies".DéfiDe son propre aveu, Anne Hidalgo porte sur ses épaules la responsabilité de remettre sur les rails son parti qui a subi "une défaite extrêmement dure" en 2017, en référence au maigre score de 6% obtenu par son prédécesseur Benoît Hamon, désormais retiré de la politique. La candidate peine d’ailleurs à faire décoller sa campagne, malgré l’obtention facile de l’investiture du PS il y a deux semaines.Le sondage Harris Interactive pour Challenges du 27 octobre la donne à 5%, tout juste pour bénéficier du remboursement de ses frais de campagne. Elle se situait d’ailleurs sous ce seuil critique la semaine précédente, après un pic à 8% début septembre. Elle peine à susciter l’engouement jusque dans son propre camp, lequel a notamment peiné à défendre son ambitieuse proposition de doubler le salaire des enseignants en un quinquennat.François Hollande, bien qu’affirmant sa fidélité à sa famille politique, a dénoncé dans son dernier ouvrage "Affronter" qu’"à gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes". "C'est à partir de janvier qu'une candidature se détache", espérait-il toutefois lundi sur RTL. Espoir partagé par Mme Hidalgo qui scandait samedi dernier, devant 1.500 personnes: "Je suis là, je me bats et je me battrai jusqu’au bout, jusqu’à la victoire".

