https://fr.sputniknews.com/20211030/a-17-ans-il-frappe-sa-mere-tente-de-letouffer-avec-un-oreiller-et-la-laisse-inconsciente-1052394622.html

À 17 ans, il frappe sa mère, tente de l'étouffer avec un oreiller et la laisse inconsciente

À 17 ans, il frappe sa mère, tente de l'étouffer avec un oreiller et la laisse inconsciente

Une querelle entre un fils et sa mère pour un motif futile a failli virer au drame le 26 octobre à Toulouse. L’agresseur a assené des coups de poing et de pied... 30.10.2021, Sputnik France

2021-10-30T11:47+0200

2021-10-30T11:47+0200

2021-10-30T11:47+0200

faits divers

france

violences

toulouse

mineurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1046023147_24:0:1224:675_1920x0_80_0_0_b0f791d74feb6f12ca6b46b2b3485729.jpg

Un adolescent de 17 ans a violemment agressé mardi 26 octobre sa mère de 45 ans à Toulouse, rapporte La Dépêche du Midi.Les faits se sont déroulés vers 15h dans leur logement du secteur de La Ramée. À la suite d’une dispute pour un motif futile le fils en est venu aux mains avec sa mère. Après des coups de poing et de pied, elle s’est retrouvée par terre. Tout en menaçant de la tuer, il a essayé de l’étouffer avec un oreiller. Après qu’elle a cessé de respirer, il a quitté l’appartement.Ayant repris conscience, la victime, effrayée, a fini par signaler les faits vers minuit à la police qui est arrivée sur place pour constater les blessures et lui dire d’alerter en cas de retour de l’agresseur. Ce que la mère a fait plus tard.Interpellé, l’adolescent déjà connu pour des actes de violence réguliers a été placé en garde à vue. Il a reconnu les faits mais a nié l’intention de tuer sa mère. En attendant son jugement prévu fin novembre, il a été incarcéré.Quant à la victime, elle s'est vu attribuer six jours d'Interruption totale de travail (ITT).La délinquance des mineurs en FranceLes derniers chiffres recueillis par le ministère de la Justice et publiés le 14 janvier témoignent pourtant de la stabilité de la délinquance des mineurs. Depuis 2012 une moyenne de 220.000 cas annuels a été enregistrée alors que ce chiffre était en baisse en 2019 avec 211.000 cas.Pour contrer ces faits qui restent néanmoins assez élevés, le nouveau Code de la justice pénale des mineurs a été adopté en février. Entré en vigueur dès le 30 septembre, il vise à assurer "une plus grande réactivité de la justice pour une réponse plus lisible et efficace, et une action éducative plus cohérente au bénéfice des victimes, des mineurs, de leur famille et de la société", indique le ministère de la Justice.Pour le garde des Sceaux "la sanction sans éducation n’est qu’une machine à récidive. Cette réforme réduira les délais pour rapprocher l’intervention judiciaire du passage à l’acte."

toulouse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, violences, toulouse, mineurs