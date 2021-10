https://fr.sputniknews.com/20211030/brexitpeche-le-juge-des-libertes-refuse-la-saisie-du-navire-ladministration-fait-appel-1052395446.html

Brexit/Pêche: Le juge des libertés refuse la saisie du navire, l'administration fait appel

Brexit/Pêche: Le juge des libertés refuse la saisie du navire, l'administration fait appel

Le chalutier britannique spécialisé dans la pêche à la coquille Saint-Jacques est immobilisé au Havre pour avoir pêché sans autorisation dans les eaux... 30.10.2021, Sputnik France

2021-10-30T13:25+0200

2021-10-30T13:25+0200

2021-10-30T13:25+0200

france

royaume-uni

pêche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1052392149_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_91cfc128b014a3de8aa34493d0ccdcb7.jpg

Le juge des libertés a refusé vendredi la saisie du navire britannique arraisonné et dérouté dans la nuit de mercredi à jeudi afin d'être immobilisé dans le port du Havre, a-t-on appris auprès de l'avocat du capitaine du chalutier.Emmanuel Macron et Boris Johnson devraient avoir un entretien au cours du week-end en marge du G20 à Rome, alors que l'affrontement entre la France et la Grande-Bretagne sur les zones de pêche dans la Manche après le Brexit ne montre aucun signe d'apaisement.Le chalutier britannique spécialisé dans la pêche à la coquille Saint-Jacques est immobilisé au Havre pour avoir pêché sans autorisation dans les eaux françaises.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, royaume-uni, pêche