Crise énergétique, inflation mondiale et certificats de vaccination: Poutine au sommet du G20

Crise énergétique, inflation mondiale et certificats de vaccination: Poutine au sommet du G20

Dans son discours par visioconférence au sommet du G20, le Président russe s'est focalisé notamment sur la crise du marché énergétique, avec les facteurs qui...

2021-10-30T21:49+0200

2021-10-30T21:49+0200

2021-10-30T21:49+0200

Le sommet du G20 se tient ce week-end à Rome en "présentiel", mais sans Vladimir Poutine, qui est intervenu virtuellement tout comme son homologue chinois, Xi Jinping. Le Président russe a évoqué plusieurs problèmes, avant tout la crise du marché énergétique qui, selon lui, ne fait que prouver l’importance du secteur.Dans ce contexte, il a attiré l’attention sur le rôle des producteurs et des consommateurs:Risques d’inflation à l'échelle mondialeIl a par ailleurs relevé un autre problème d’envergure internationale, celui du risque d'inflation mondiale. Selon lui, une stimulation excessive a débouché sur une instabilité générale, sur la flambée des prix d’actifs financiers et de produits de base sur certains marchés, comme l’énergie ou les denrées alimentaires. Ces phénomènes découlent de graves déficits budgétaires dans les économies développées, a expliqué le Président russe."Dans ce contexte, il est important de ne pas permettre au ressort stagflationniste de se détendre, de normaliser la politique budgétaire et monétaire, d'améliorer la gestion de la structure de demande dans l'économie ainsi que d'ajuster les priorités économiques pour surmonter avant tout l’inégalité et améliorer le bien-être des citoyens", a-t-il ajouté.Pourquoi la campagne de vaccination piétine dans le mondeVladimir Poutine a également abordé la question de la reconnaissance des certificats de vaccination anti-Covid et l’activité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)."Il est urgent que l'Organisation mondiale de la santé accélère le processus de préqualification des nouveaux vaccins et substances, c'est-à-dire l'évaluation de leur efficacité et sécurité.""Je suis certain que plus vite ce sera fait, plus aisé il sera de relancer le secteur des affaires, y compris l’activité la plus touchée, celle du tourisme", a-t-il encore ajouté.Le Président russe a aussi évoqué la situation des pays ayant besoin d’aide, qui se heurtent à une concurrence déloyale et au protectionnisme.Mission clé du G20Lors de son discours au G20, Vladimir Poutine a également souligné que la Russie prônait une coopération non discriminatoire dans tous les secteurs."Une reprise stable et durable de l'économie mondiale et l’augmentation du niveau de vie et du bien-être de la population reposent sur la garantie de conditions d'une coopération équitable et non discriminatoire entre tous les peuples et pays. C'est en cela que consiste, à ce que nous comprenons, la tâche principale du G20 en tant que forum des grandes économies du monde", a déclaré le Président russe au sommet international.

