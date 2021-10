https://fr.sputniknews.com/20211030/entre-desendettement-et-surendettement-la-cote-divoire-prise-au-piege-de-ses-creanciers-francais-1052392831.html

Entre désendettement et surendettement, la Côte d'Ivoire prise au piège de ses créanciers français?



La Côte d'Ivoire a signé le 27 octobre avec le gouvernement français un contrat de désendettement et de développement.

751 milliards de francs CFA, soit 1,145 milliard d’euros, c’est le montant de la dette due à la France, qui sera convertie en don au profit de la Côte d’Ivoire pour les quatre années à venir. Les ministres français et ivoirien de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire et Adama Coulibaly, ont officialisé la signature du contrat le 27 octobre à Paris, un mois et demi après les dernières tractations entre les deux parties à Abidjan.Ce contrat de désendettement et de développement(C2D) est le troisième du genre après 2012 (413 milliards de francs CFA) et 2014 (738 milliards de francs CFA).Autrement dit, à l’occasion de ce troisième C2D, la Côte d’Ivoire va rembourser jusqu’en 2025 à la France 751 milliards de francs CFA qui seront versés sur un compte de l’Agence française de développement (AFD). L’AFD va alors "redonner" ces fonds à la Côte d’Ivoire, mais cette fois sous la forme de projets de développement dont elle va assurer le suivi et l’évaluation.Les intérêts pour la France d’un tel mécanisme, avait souligné Jean-Pierre Marcelli, ancien directeur Afrique de l’AFD, sont "évidents". "Le C2D est un formidable outil d’influence, qui permet à la France d’assurer un copilotage sur la trajectoire de développement du pays".Et pour la circonstance, les projets vont notamment porter sur les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi des jeunes, de la santé, du développement urbain et industriel, ainsi que sur le renforcement de la bonne gouvernance.Si le C2D représente depuis 2012 une bouffée d’oxygène pour les autorités ivoiriennes dans leurs efforts de développement, il est pourtant loin de régler l’épineuse problématique de la dette de ce pays ouest-africain.Les banques françaises, principaux créanciers privésAlors qu’au 31 décembre 2020, la dette de la Côte d'Ivoire envers la France s'élevait, selon le Trésor français, à 824,5 milliards de francs CFA (1,25 milliard d'euros), celle due à des acteurs privés français s’avère plus importante et particulièrement intenable.En effet, dans son dernier rapport publié le12 octobre, Oxfam indique que les acteurs privés -avec à leur tête les banques françaises dont BNP Paribas et Société générale- sont les principaux créanciers de la Côte d’Ivoire. Elles ontparticipé à la totalité des émissions obligataires internationales de la Côte d’Ivoire depuis 2014.Selon Oxfam, les banques françaises jouent un "rôle central" dans l’endettement continu de la Côte d’Ivoire où elles réalisent "d'importants profits" pendant la pandémie de Covid-19.Pour illustrer la situation, Oxfam avance que "malgré la crise du Covid-19 et son adhésion à l’ISSD[Initiative de suspension du service de la dette adoptée en avril 2020 par le G20, ndlr], la Côte d’Ivoire devra verser à ses créanciers privés, entre mai 2020 et décembre 2021, plus que son budget de la santé [466,6 milliards de francs CFA en 2021, soit 707,4 millions d’euros]". Et sur cette même période, "au seul titre de leurs crédits bancaires, hors rémunération de leurs éventuelles obligations en portefeuille", ces banques devraient engranger près de 75 milliards de francs CFA (114 millions d'euros).Interrogé par Sputnik, Stéphane Ganhi, économiste de développement et spécialiste de la finance inclusive, estime que l'attitude des banques hexagonales qui cherchent à maximiser leurs profits en toutes circonstances "n’est certes pas éthique, mais il faut savoir que l’objectif des stakeholders qui ont leur argent dans ces établissements est de toujours faire des profits", a-t-il expliqué.Dans son rapport, Oxfam -qui juge "alarmante" la situation de pays en développement comme la Côte d’Ivoire, acculés par la dette et généralement incapables d’y faire face dans les délais de remboursements impartis–, exhorte l’État français à, entre autres, "protéger, par des législations adéquates, ces derniers contre les éventuelles procédures judiciaires lancées par les créanciers privés".Pour l’économiste Stéphane Ganhi, cette recommandation d’Oxfam est tenable:Mais encore faudrait-il une solide volonté politique des autorités françaises.

