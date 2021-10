https://fr.sputniknews.com/20211030/explosion-pres-dun-aeroport-au-yemen-a-priori-plusieurs-victimes-1052398878.html

Explosion près d'un aéroport au Yémen, a priori plusieurs victimes - vidéo

Une voiture piégée aurait explosé à l'entrée de l'aéroport international d'Aden, dans le sud du Yémen. Elle aurait fait plusieurs victimes, a appris Sputnik. 30.10.2021, Sputnik France

Une puissante explosion s'est produite ce samedi 30 octobre non loin de l'aéroport international d'Aden, deuxième plus grand aéroport du Yémen, et aurait fait des victimes, a annoncé une source au sein des autorités locales à Sputnik."Une voiture piégée a explosé à l'entrée de l'aéroport international d'Aden, dans la commune de Khormaksar, située dans l'est de la ville", a indiqué l'interlocuteur de l'agence.Selon lui, la déflagration a fait des victimes dont le nombre reste pour l'instant inconnu, ainsi que causé de gros dégâts.Le 30 décembre, plusieurs explosions avaient causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes à l’aéroport d’Aden au moment de l'arrivée des membres du nouveau gouvernement yéménite. Quelques heures plus tard, une nouvelle déflagration avait eu lieu, non loin du palais Maashiq où se trouvaient réunis des membres du nouveau gouvernement.

