"Farce politique complète": polémique entre les USA et la Chine sur l’origine du Covid-19

Le SARS-CoV-2 n'a pas été créé "comme une arme biologique" et n’a "probablement" pas été conçu "génétiquement", confirme un nouveau rapport de la communauté du... 30.10.2021, Sputnik France

La communauté du renseignement des États-Unis n'a pas trouvé de preuve que le nouveau coronavirus ait pu être développé "comme une arme biologique", indique un rapport publié vendredi 29 octobre par le Bureau du directeur du renseignement national sur son site officiel.Pourtant, comme l'ajoute le rapport, la communauté "reste divisée sur l'origine la plus probable du Covid-19", mettant en avant l'exposition naturelle à un animal infecté ou un incident associé au laboratoire de Wuhan. Toutes les agences qui font partie de la communauté jugent ces deux hypothèses plausibles.L'organisme souligne l’importance de la coopération de la Chine pour parvenir à une conclusion définitive sur l’origine du Covid-19.La Chine réagitLe 29 octobre, la Chine a critiqué ce rapport, dénonçant une "farce politique complète" des États-Unis.Selon le diplomate, "cela ne fera que saper les études scientifiques sur l’origine et entraver l'effort mondial pour trouver la source du virus".Les recherches sur l’origine du Covid-19Jusqu’à présent, les discussions n’arrivent pas à trancher sur l’origine du virus SARS-CoV-2. Bien que les virologues penchent plutôt pour la théorie d’une transmission de l'animal à l'humain, la thèse d’une fuite du laboratoire de Wuhan n’est pas rejetée.Une équipe envoyée en Chine par l’OMS pour enquêter sur les origines du Covid a conclu en mars que la fuite du laboratoire était "extrêmement improbable". L’enquête est au point mort depuis cette période. En août, le renseignement américain a remis un rapport à Joe Biden qui n’a pas non plus mené à une conclusion définitive, mais accuse Pékin de ne pas lui avoir transmis toutes les informations.Comme ces enquêtes n'avaient pas permis de trancher entre les différentes hypothèses, l’OMS a nommé le 13 août 28 experts de haut rang pour enquêter sur les nouveaux agents pathogènes et se pencher à nouveau sur l'origine du Covid-19 après avoir appelé le 12 août tous les pays, y compris la Chine, à publier "toutes les données sur le virus".Laissant entendre que l’OMS agissait sous pression politique concernant ces études, la Chine avait rejeté dans la foulée l’appel de l’Organisation à une nouvelle enquête sur son territoire pour rechercher les origines du Covid-19, prônant une approche "scientifique" et non "politique".

