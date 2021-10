https://fr.sputniknews.com/20211030/grande-tache-rouge-de-jupiter-contribution-dun-marocain-a-percer-les-mysteres-du-cyclone-geant-1052402752.html

Grande Tache rouge de Jupiter: la contribution d'un Marocain sur les mystères du cyclone géant

Grâce aux nouvelles découvertes de la sonde Juno de la NASA en orbite autour de Jupiter, il devient possible d'interpréter les caractéristiques atmosphériques... 30.10.2021, Sputnik France

Les résultats obtenus par d’éminents scientifiques, dont le Marocain Kamal Oudrhiri, mettent en effet en évidence le fonctionnement interne des nuages encerclant Jupiter, ses cyclones polaires ainsi que la profondeur de la Grande Tache rouge, décrite comme la tempête la plus puissante connue à ce jour du Système solaire.Une série d’articles sur ces découvertes atmosphériques viennent d’être publiés dans les revues spécialisées Journal of Geophysical Research et Science.Dans cette dernière, le scientifique marocain est co-auteur d’une recherche sur la profondeur de la Grande Tache rouge de Jupiter déterminée par les survols gravimétriques de Juno.Cette tempête, qui a persisté pendant des siècles, est considérée comme la plus grande de notre système solaire. Plus large que la Terre, ce vortex intrigue en effet les scientifiques depuis sa découverte il y a plus de deux siècles.La sonde Juno de l'Agence spatiale américaine (NASA), entrée en orbite de Jupiter en 2016, a découvert que la Grande Tache rouge est plus profonde que ce que pensaient les scientifiques auparavant.En plus de Kamal Oudrhiri, douze autres scientifiques renommés des États-Unis, d'Italie, d'Israël, de France et du Royaume-Uni ont collaboré aux dernières découvertes. L'article publié dans Science a été dirigé par Marzia Parisi, une spécialiste de Juno qui travaille au sein du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.L'objectif principal de la mission Juno est de comprendre l'origine et l'évolution de Jupiter. Avec sa suite de neuf instruments scientifiques, la sonde s’attèle à étudier l'existence d'un noyau planétaire solide, cartographier le champ magnétique intense de Jupiter, mesurer la quantité d'eau et d'ammoniac dans l'atmosphère profonde et observer les aurores de cette planète.

2021

Actus

