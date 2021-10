La Chine soumet à l'Onu deux documents clés sur la lutte contre les changements climatiques

https://fr.sputniknews.com/20211030/la-chine-soumet-a-lonu-deux-documents-cles-sur-la-lutte-contre-les-changements-climatiques-1052393955.html

La Chine a soumis deux documents sur ses contributions déterminées au niveau national (CDN) et ses stratégies de contrôle des émissions à long terme au... 30.10.2021, Sputnik France

Les deux documents, intitulés "Réalisations, nouveaux objectifs et nouvelles mesures de la Chine pour les contributions déterminées au niveau national" et "Stratégie de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre de la Chine d'ici le milieu du siècle", ont été remis jeudi, selon le ministère.Il s'agit d'une action concrète de la Chine dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris, et cela reflète la détermination et les efforts du pays pour promouvoir un développement écologique et à faible émission de carbone et lutter contre les changements climatiques mondiaux, a déclaré le ministère.Le document sur les réalisations, les nouveaux objectifs et les nouvelles mesures de la Chine pour les CDN résume les politiques, les mesures et les résultats de la Chine dans la mise en œuvre de ses CDN depuis 2015, ainsi que les politiques et les mesures clés pour ses nouveaux objectifs.Il détaille également la position fondamentale de la Chine sur la gouvernance climatique mondiale, les contributions et les considérations concernant la promotion accrue de la coopération internationale contre les changements climatiques, a ajouté le ministère.L'autre document, tout en résumant les progrès clés de la Chine dans le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, présente les principes directeurs, les visions stratégiques, les priorités stratégiques et les orientations politiques de la Chine sur son développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre d'ici le milieu du siècle, ainsi que ses approches et ses plaidoyers pour la promotion de la gouvernance climatique mondiale.La 26e Conférence des parties des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) est prévue du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow, en Écosse.

