La mairie de Paris prend-elle au sérieux le panneau "Chemin de traverse" de Harry Potter?

Ce vrai-faux panneau indicateur a fait du chemin. Conçu visiblement par un collectif de street-art, il a été installé dans le 19e arrondissement pour pointer... 30.10.2021, Sputnik France

Dans le 19e arrondissement de Paris, un panneau situé devant le Café Parisien indique les directions de la piscine G. Hermant, du parc des Buttes-Chaumont, du cimetière de la Villette, du bureau de poste de la rue Goubet, mais aussi du "Chemin de traverse". Or, cette dernière indication n'était pas toujours là.Initialement, un panneau indicateur en carton, froissé, y a été installé apparemment par un collectif de street-art il y a quelques années, affirme BFM Paris. Ou bien il pourrait s'agir d'une œuvre d'étudiants de cinéma, selon une théorie avancée sur les réseaux sociaux.Le signe pointant vers la rue commerçante de la saga Harry Potter est peu à peu devenue une curiosité du quartier, une "fameuse blague" dont tout le monde était au courant, explique un riverain à BFM Paris.Ensuite, l'histoire ne fait que devenir plus compliquée.Selon Le Figaro, le patron du Café Parisien, une brasserie donnant sur la place Rhin-et-Danube, a demandé à la mairie de Paris de déplacer le panneau. Le 26 octobre, une équipe de la voirie l'a remplacé par un identique, comportant donc le "Chemin de traverse" en aluminium comme les autres directions.D'après Actu Paris, c'est un employé de la voirie qui a aperçu un panneau "dégradé" indiquant, a-t-il pensé, "une promenade touristique". Il a "pris l’initiative de signaler le panneau dégradé et de le faire changer".Contactée par Actu Paris, la Ville de Paris a évoqué une "méprise d’un agent qui a bien fait son travail", sans confirmer l’origine comique ou étudiante du faux panneau, et a souligné "la réactivité des agents".Le remplacement a déclenché une vague de grogne sous le hashtag #saccageparis, ainsi que des accusations de politisation de l'histoire en réponse.Désormais, le panneau original se trouve derrière le bar du Café Parisien.Selon les informations d'Actu Paris, le nouveau panneau pourrait bien rester en l'état.

