La Russie avertit de l’impact négatif des énergies renouvelables sur l’environnement

L’utilisation de sources des énergies renouvelables a également des effets néfastes sur l’environnement, considère le secrétaire du Conseil de sécurité russe... 30.10.2021, Sputnik France

Les énergies renouvelables ne sont pas une raison pour abandonner complètement des sources d’énergie traditionnelle, vu les effets indésirables qu’elles peuvent aussi avoir sur l’environnement, explique Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe dans une interview au quotidien russe Komsomolskaïa Pravda. De plus, il évoque nombre de problèmes liés à leur mise en place.L’impact négatif sur la flore et la faune, et aussi sur les humainsLes sources d’énergie alternatives dans leur ensemble ne sont pas respectueuses de l'environnement, estime l’homme politique russe.L’élaboration de ces dispositifs est dangereuse pour la nature, ajoute-t-il. Il rappelle que lors de la production d'un seul panneau solaire, des dizaines de kilogrammes de dioxyde de carbone sont émis dans l'atmosphère."Des oiseaux meurent"L’impact des parcs éoliens sur la nature n’a pas été laissé de côté non plus par le secrétaire du Conseil de sécurité russe. D’après lui, ils ne sont pas complètement sûrs pour l’environnement et ont eux aussi un effet néfaste.Qui plus est, il existe le problème du remplacement constant des pales des éoliennes, ajoute-t-il.L’utilisation massive de voitures électriques poserait problèmeL’homme politique russe a également listé les désavantages de la généralisation de véhicules électriques dont la production est à la mode dernièrement dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique.Quant à l'utilisation des biocarburants, elle réduit, avec la pollution atmosphérique, les ressources alimentaires et augmente les prix des denrées alimentaires, a-t-il avancé.Les énergies renouvelables au centre des discussionsEn pleine flambée du prix du gaz en Europe, ainsi qu’à l’approche de la COP26, les discussions sur le climat ne cessent de faire partie des agendas de nombreuses institutions sociales et politiques. Les voix en faveur ou contre les énergies renouvelables s’élèvent de différentes parties, mais aucun consensus ne semble encore trouvé.Alors que dans une interview avec Sputnik, Béatrice Buffon, à la direction internationale d’EDF, s’est dite persuadée que les énergies renouvelables avaient un grand potentiel, de même que le nucléaire, un analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique a déclaré à Sputnik que d’après lui, les sources d'énergie renouvelables étaient notamment responsables de la situation actuelle en Europe.Toutefois, la responsable d’EDF a évoqué la production d’un mélange d’énergies -nucléaire, renouvelables, gaz- qui pourrait sauver le monde d’une nouvelle crise énergétique, selon elle.Malgré les obstacles existants, le dialogue entre tous les acteurs du domaine existe; le secteur mondial de l'énergie est en plein essor et présente un grand potentiel de développement, selon les représentants des organisations internationales qui se sont réunies lors de la Semaine russe de l’énergie, laquelle s’est tenue en octobre à Moscou.

