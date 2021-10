"Un autre virus émergera que nous ne pouvons tout simplement pas contenir", alerte l’OMS

https://fr.sputniknews.com/20211030/un-autre-virus-emergera-que-nous-ne-pouvons-tout-simplement-pas-contenir-alerte-loms-1052394185.html

Devant les ministres de la Santé et des Finances du G20 réunis à Rome, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d’alarme concernant la situation actuelle autour du coronavirus, faisant remarquer que, "poussés par le variant Delta, les cas et les décès augmentent à nouveau dans le monde".Tout en exhortant la communauté internationale à tirer les leçons de la pandémie, l’unique candidat à sa réélection au poste de directeur général de l’OMS a jugé que nous pouvions tous "faire des pas pour nous préparer à ce virus, pour le détecter et répondre rapidement lorsqu’il arrive".À ce titre, il a souligné que le monde avait besoin d’une "OMS renforcée, responsabilisée et financée de manière durable", d’un nouveau mécanisme assurant une réponse rapide à la pandémie et d’une meilleure gestion.La fin de la pandémie dépend de l’humanitéPeu avant, le Dr Ghebreyesus avait affirmé que "la pandémie prendra[it] fin lorsque le monde le choisira".Appuyant sur la nécessité de faire progresser la vaccination dans les pays où ce processus tarde, en Afrique, par exemple, le directeur général de l’OMS a jugé que l’objectif de vacciner 40% de la population dans chaque pays était accessible.Alors que l’OMS a approuvé pour l’utilisation urgente de sept vaccins, comme ceux de Pfizer ou de Moderna, l’homologation du sérum russe Spoutnik V, déjà utilisé dans 70 pays, tarde.Or, début octobre, le ministre russe de la Santé a indiqué qu’il n’y avait plus d’obstacles pour homologation du Spoutnik V. L’OMS a pour sa part fait savoir le 7 octobre que l’examen du vaccin russe devrait bientôt reprendre.

