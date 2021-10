https://fr.sputniknews.com/20211031/cop26-les-liaisons-ferroviaires-entre-londres-et-glasgow-bloquees-1052411550.html

COP26: les liaisons ferroviaires entre Londres et Glasgow bloquées

COP26: les liaisons ferroviaires entre Londres et Glasgow bloquées

Les voyageurs souhaitant se rendre en train au sommet sur le climat à Glasgow se sont retrouvés bloqués dimanche gare d'Euston, à Londres. 31.10.2021, Sputnik France

2021-10-31T19:09+0100

2021-10-31T19:09+0100

2021-10-31T19:38+0100

faits divers

glasgow

climat

accident

trafic

cop 26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104262/19/1042621969_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_08722b6518c1cdaf554ab54f2ea6d926.jpg

L'interruption du trafic ferroviaire a été engendrée par la chute d'un arbre sur une caténaire et les voyageurs se sont retrouvés bloqués ce dimanche gare d'Euston, à Londres.En raison de l'ampleur des perturbations, la compagnie ferroviaire Avanti West Coast, qui dessert notamment Glasgow depuis Euston, a conseillé aux voyageurs de ne pas se déplacer.Sur Twitter, la gare a précisé que des équipes d'intervention étaient à l’œuvre pour "enlever l'arbre et faire une évaluation complète des dommages pour prévoir les réparations". L'incident est survenu à environ 130 kilomètres au nord de la capitale britannique.La COP, qui débutera officiellement lundi après la passation de la présidence dimanche, représente "le dernier et le meilleur espoir" de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à +1,5°C, objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, a déclaré son président, Alok Sharma.

glasgow

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

glasgow, climat, accident, trafic, cop 26