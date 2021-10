https://fr.sputniknews.com/20211031/coree-du-sud-plus-de-2000-nouvelles-infections-a-la-veille-du-plan-vivre-avec-le-covid-19-1052407703.html

Corée du Sud: plus de 2.000 nouvelles infections à la veille du plan "vivre avec le Covid-19"

Corée du Sud: plus de 2.000 nouvelles infections à la veille du plan "vivre avec le Covid-19"

Alors que la Corée du Sud se prépare à mettre en œuvre sa première étape pour revenir à une vie normale à partir de lundi, la récente augmentation du nombre de... 31.10.2021, Sputnik France

2021-10-31T14:38+0100

2021-10-31T14:38+0100

2021-10-31T14:38+0100

corée du sud

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1045695853_0:196:1921:1276_1920x0_80_0_0_b05227f1909866de430c469765e7e855.jpg

La Corée du Sud a rapporté, dimanche 31 octobre, plus de 2.000 cas supplémentaires de nouvelles infections au nouveau coronavirus, alors que le pays s'apprête à lancer lundi son plan "vivre avec le Covid-19", visant à assouplir les mesures antivirus pour un retour à la vie normale.Le pays a ajouté 2.061 nouveaux cas de Covid-19, dont 2.052 infections locales, portant le bilan à 364.700, a déclaré l'Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA).Le pays a également ajouté 19 décès additionnels dus au Covid-19, portant le total à 2.849, soit un taux de mortalité de 0,78%.Alors que la Corée du Sud se prépare à mettre en œuvre sa première étape pour revenir à une vie normale à partir de lundi, la récente augmentation du nombre de nouveaux cas quotidiens a mis les autorités en état d'alerte.Dans le cadre du programme "vivre avec le Covid-19" en trois étapes, la plupart des restrictions liées au virus dans le pays devraient être levée d'ici fin janvier de l'année prochaine, grâce à un taux de vaccination atteignant plus de 73%.Environ 41,13 millions de personnes, ou 80,1% de la population du pays, avaient reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19. Le nombre de personnes complètement vaccinées s'est élevé à 38,66 millions, ou 75,3%.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, covid-19