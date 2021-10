https://fr.sputniknews.com/20211031/gerard-faure-ex-dealer-en-france-on-ne-veut-pas-le-bien-du-peuple-1052407173.html

Gérard Fauré, ex-dealer: "En France, on ne veut pas le bien du peuple"

Gérard Fauré, ex-dealer: "En France, on ne veut pas le bien du peuple"

La France est championne du crime organisé et de l’insécurité. Selon Gérard Fauré, ancien trafiquant de cocaïne, l’Hexagone doit ce titre à ses élites et à ses... 31.10.2021, Sputnik France

À 75 ans, l’ancien trafiquant s’en va-t-en guerre. Celui qui a passé dix-huit ans de sa vie en prison charge élites et politiques. Il les estime corrompus et, in fine, coupables du climat de violence qui gangrène le pays.Une étude menée par l'ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Initiative mondiale contre le crime organisé transnational) fait justement de la France le huitième pays le plus touché par le crime organisé sur le Vieux Continent. Au niveau mondial, l’Hexagone se classe à la 59e position, d’après le Global Organized Crime Index qui classe 193 États membres de l’Onu selon leur taux de criminalité.Stigmatisant la «guerre contre la drogue» menée tambour battant par le gouvernement, celui qui a été naguère surnommé «le Dealer du Tout-Paris» prône la légalisation du haschisch. «Il y a sept millions de fumeurs de cannabis en France [cinq millions de consommateurs dans l’année en réalité, ndlr]. Quand est-ce qu’on va légaliser le cannabis? Tout ça, c’est pour faire c*** le monde», ne décolère pas le trafiquant repenti.

