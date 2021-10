https://fr.sputniknews.com/20211031/lactivite-manufacturiere-se-contracte-en-chine-pour-le-deuxieme-mois-consecutif-1052411074.html

L'activité manufacturière se contracte en Chine pour le deuxième mois consécutif

L'activité manufacturière se contracte en Chine pour le deuxième mois consécutif

L'activité industrielle chinoise s'est contractée de manière plus forte qu'attendue en octobre pour le deuxième mois consécutif, alors que le coût élevé des... 31.10.2021, Sputnik France

2021-10-31T18:00+0100

2021-10-31T18:00+0100

2021-10-31T18:00+0100

économie

chine

industrie

pandémie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103279/20/1032792092_0:467:3500:2436_1920x0_80_0_0_fe3987823091a6418420d336a02ae4c3.jpg

L'indice PMI manufacturier a reculé à 49,2 en octobre, contre 49,6 en septembre, selon les données publiées par Bureau national des statistiques (BNS). Le seuil de 50 points sépare la croissance de la contraction.L'économie chinoise s'est essoufflée ces derniers mois en raison de l'épidémie de Covid-19, du ralentissement des exportations, du renforcement des mesures visant à maîtriser la flambée des prix de l'immobilier et d'une campagne de réduction des émissions de carbone.Le secteur manufacturier a été durement touché, avec une croissance de la production industrielle en septembre au rythme le plus faible depuis mars 2020, en raison des restrictions environnementales, du rationnement de l'énergie et de la persistance du coût élevé des matières premières.L'indice PMI du secteur des services a quant à lui progressé à un rythme plus lent en octobre, s'établissant à 52,4 contre 53,2 en septembre, montrent les données officielles.La résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans le nord de la Chine pèse sur les performances du secteur et assombrit les perspectives de reprise de la consommation.L'indice PMI composite officiel de la Chine pour le mois d'octobre, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et des services, s'est établi à 50,8 après 51,7 en septembre.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

chine, industrie, pandémie