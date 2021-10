https://fr.sputniknews.com/20211031/le-bilan-des-victimes-des-manifestations-au-soudan-passe-a-11-morts-1052411670.html

Le bilan des victimes des manifestations au Soudan passe à 11 morts

Avec la mort de Marwane Jamel qui a rendu l'âme ce dimanche 31 octobre et le décès de trois personnes dans les manifestations du 30 octobre, le bilan des victimes passe à 11 morts, a indiqué le Comité des médecins du Soudan dans un communiqué.Le Soudan est, depuis le 25 octobre, le théâtre de protestations et de manifestations, rejetant ce que l'opposition considère comme un "coup d'État militaire", à la suite de la déclaration de l'état d'urgence par l'armée, la dissolution du Conseil de souveraineté et celui des ministres, ainsi que la destitution des gouverneurs et l'arrestation de ministres, de fonctionnaires et de chefs de parti dans le pays.Le Soudan vivait, depuis le 21 août 2019, une période de transition de 53 mois qui devait s'achever par la tenue d'élections début 2024. Le pouvoir était partagé par l'armée, les forces civiles et les mouvements signataires d'un accord de paix avec le gouvernement en 2020.

soudan

