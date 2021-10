https://fr.sputniknews.com/20211031/le-manque-de-sommeil-affecterait-des-processus-consideres-jusquici-comme-automatiques-1052402227.html

Le manque de sommeil affecterait des processus considérés jusqu'ici comme automatiques

Le manque de sommeil affecterait des processus considérés jusqu'ici comme automatiques

L’équilibre d’un individu lorsqu’il marche peut être affecté par un manque de sommeil, ont établi des chercheurs de l'université du Massachusetts. Ils ont publié un article décrivant leur étude dans la revue Scientific Reports le 26 octobre.Les expériences menéesPendant 14 jours, le sommeil des participants de l’étude a été enregistré avec un appareil spécial. Après que les chercheurs ont observé la routine de sommeil des étudiants, certains des participants ont passé une nuit blanche.Le matin du 14e jour, tous se sont rendus au laboratoire pour effectuer un test de marche. Chaque élève marchait sur un tapis roulant à la même vitesse, tandis que les chercheurs jouaient du métronome. Les étudiants devaient suivre le rythme, tandis que les scientifiques augmentaient et diminuaient lentement et subtilement la vitesse du métronome, sans en informer les élèves. Des caméras ont filmé la marche des élèves, et plus précisément le moment où leur talon touchait le tapis de course, par rapport au rythme du métronome.Les chercheurs ont constaté plus d’erreurs parmi les étudiants personnes souffrant d'un manque de sommeil."Ils n'étaient pas dans le rythme, ils manquaient des signaux sonores, et leurs performances étaient en général moins bonnes", détaillent-ils.D’autres études sur les effets négatifs du manque de sommeilCe n’est pas la première fois que les chercheurs concluent que le manque de sommeil est néfaste. Il a un impact négatif sur les fonctions physiologiques et a pour conséquence une détérioration des compétences cognitives, de l'attention et de la mémoire, ainsi que le développement de problèmes cardiovasculaire et nerveux, selon une étude polonaise parue dans Plos One.Une équipe de l'université de l'Ohio a découvert que le déficit de sommeil nocturne pouvait provoquer des symptômes ressemblant à ceux d’une commotion cérébrale, selon une publication de la revue Sports Medicine.Augmentation des troubles du sommeil chez les FrançaisDurant le deuxième confinement, au moins 45% des Français ont présenté un trouble du sommeil (contre 41% en période normale) et 26% une moins bonne qualité de sommeil, selon l’enquête de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) en 2021.La durée de sommeil a été de 7h09 en semaine et de 7h46 le week-end durant le deuxième confinement, contre respectivement 6h41 et 7h32 lors de l’enquête 2020, précisent les statistiques publiées sur le site de l’Institut.En outre, étudiant l’effet Covid, les scientifiques ont constaté que "64% des Français infectés par la Covid-19 présentaient un trouble du sommeil lors du 2nd confinement. Des données récentes suggèrent que les effets cérébraux du SARS-CoV-2 auraient pu entraîner des modifications du sommeil".

