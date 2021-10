https://fr.sputniknews.com/20211031/les-coupables-presumes-de-la-chute-des-cheveux-auraient-ete-identifies-lors-dune-etude-1052403281.html

Les "coupables présumés" de la chute des cheveux auraient été identifiés lors d’une étude

Pour la première fois, des scientifiques ont établi que derrière la chute de cheveux se trouverait le vieillissement puis la mort des cellules souches dans le... 31.10.2021, Sputnik France

En vieillissant, les cellules souches des cheveux perdent la viscosité qui les maintient à l'intérieur du follicule pileux, ce qui les en éloigne et conduit à la chute des cheveux, ont constaté des scientifiques de l'université Northwestern de Chicago, qui ont publié les résultats de leur étude dans la revue Nature Aging.Les expériences en laboratoireMenant leurs expériences sur des souris, les scientifiques ont découvert que lorsque les cellules souches des cheveux vieillissent, elles deviennent moins visqueuses, quittent les endroits spéciaux dans le follicule et pénètrent dans le derme. En dehors de leur microenvironnement délicat, elles sont généralement incapables de survivre. C'est la première fois que des scientifiques décrivent un tel mécanisme de l’alopécie.Les chercheurs ont également identifié des gènes qui pourraient réguler la liaison des cellules souches capillaires: FOXC1 et NFATC1. Et ils ont généré des souris qui en sont dépourvues. Celles-ci ont commencé à perdre rapidement leurs poils à l'âge de quatre mois et sont devenues complètement glabres au bout de 12 à 16 mois, selon l'étude.Ils espèrent que leur découverte permettra de lutter contre l'alopécie chez l'Homme, car les follicules des souris sont similaires à ceux des humains.

